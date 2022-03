Marta Kostyuk din Ucraina, dezvăluire-șoc despre rusoaice: „Niciuna nu mi-a spus că îi pare rău. Singura lor problemă sunt banii”

Cea mai promițătoare jucătoare din noua generație a tenisului ucrainean, Marta Kostyuk (19 ani, 54 WTA) critică jucătoarele din Federația Rusă pe care le vede implicate în turneul WTA 1000 de la Indian Wells pentru indiferența totală afișată în raport cu războiul început de armata rusească în Ucraina.

Semifinalistă în ediția 2021 a Openului Transilvaniei, turneu în care a sfârșit eliminată de Simona Halep, scor 6-0, 6-1, Marta Kostyuk a declarat pentru L'Equipe că nici măcar o tenismenă din Rusia nu a venit să își arate părerea de rău cu privire la evenimentele oribile petrecute în Ucraina, în ultimele 16 zile.

With a wonderful embrace at the end of it ????

???????? @marta_kostyuk comes from 3-5 down in the decider against Ukraine-born Zanevska to reach Round 2.#IndianWells pic.twitter.com/WQT4OZSkzd