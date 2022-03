Mesajul cu care rusoaica Anna Kalinskaya a devenit virală! Cum a apărut la Indian Wells tenismena 

În a patra zi de la startul turneului a debutat și Anna Kalinskaya (23 ani, 90 WTA), într-un meci disputat împotriva lui Harmony Tan (91 WTA), dn Franța. Rusoaica s-a impus fără probleme în primul set, 6-2, după doar 29 de minute, iar adversara a abandonat în startul turului secund, la 1-0 pentru Kalinskaya.

Anna Kalinskaya a atras însă atenția cu mesajul pe care l-a transmis în timpul meciului. Camerele TV au surprins mesajul pe care rusoaica îl avea scris pe încălțările sale: „No war!”, în contextul situației din Ucraina, invadată de Vladimir Putin.

Anna Kalinskaya of Russia advanced to the second round of Indian Wells with a message. pic.twitter.com/Hjomjixuae