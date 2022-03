Klitschko a postat imagini de pe front! Primarul din Kiev a arătat cum se pregătesc ucrainenii să își apere țara

Președintele de la Kremlin a declașat războiul în Ucraina, având ca scop, după spusele sale, „denazificarea” țării. Astfel, de aproape o lună, ucrainenii se luptă să țină piept armatei rusești, care și-a întețit atacurile.

Scopul rușilor este să invadeze capitala Ucrainei, Kiev, însă nu au reușit acest lucru până în acest moment. Acolo, fostul mare campion, Vitali Klitschko, cel care este primarul din Kiev, alături de fratele său, Vladimir, se luptă pentru a ține piept rușilor.

Vitali Klitschko, imagini de pe frontul din Kiev



Primarul din Kiev a postat pe contul de Instagram un clip în care prezintă situația militarilor de pe front, având și un mesaj despre modul în care aceștia se pregătesc.

„Prieteni! Am vizitat unul dintre punctele de control de la periferia Kievului. Am vorbit cu băieții de la apărarea teritorială a Capitalei. Am văzut cum se pregătesc să ne apere orașul, cum se antrenează.

Băieții au un spirit de luptă, totul este gata pentru apărarea orașului

Să stăm împreună! Glorie Ucrainei! Slavă apărătorilor noștri!”, a spus Vitali Klitschko pe rețelele de socializare.

Klitschko, în dialog cu rușii! Ce i-au transmis legat de războiul declanșat de Putin și de ce nu intervin



„Sincer să fiu, am vorbit cu sportivi ruși, nu le voi da numele, am încercat să le explic, dar ei sunt prea speriați. Vă puteți imagina unde au ajuns oamenii? Le este frică să vorbească despre sentimentele și gândurile lor. Oamenilor le este frică să spună ceva, iar aceștia sunt oameni care sunt luptători, au titluri mari în sport și așa mai departe. Nu au fost niciodată lași, dar în această direcție le este frică”, a spus Vitali Klitschko, potrivit sport.ua.