Nu-i oprește nimeni! Încă o lovitură decisivă dată de hackerii Anonymous: au publicat peste 360.000 de fișiere ale agenției federale care cenzurează informațiile în Rusia 

Hackerii din toată lumea, care fac parte din gruparea Anonymous, au declarat „război cibernetic” Rusiei, după ce Vladimir Putin a declanșat războiul în Ucraina, pe 24 februarie. De atunci, hackerii au reușit să blocheze numeroase site-uri importante din Rusia, boicotând și televiziunile propagandiste.

Anonymous a reușit o nouă lovitură importantă, de această dată, legată tot de propaganda falsă a presei din Rusia. Gruparea de hackeri a reușit să „spargă” Roskomnadzor, agenția rusească federală din Bashkortostan, responsabilă cu monitorizarea cenzurării presei din Rusia.

Cei de la Roskomnadzor au oferit instrucțiuni clare în legătură cu ce poate fi declarat în presa rusească și au ordonat ca știrile care numesc invazia Rusiei din Ucraina drept „invazie” să fie șterse. Mai mult, Roskomnadzor a restricționat și acesul la Facebook, pe care ulterior l-au blocat, asta după ce au început să apară cât mai multe informații reale lelgate de războiul declanșat de președintele de la Kremlin.

Mai mult decât atât, oficialii agenției au amenințat că blochează și accesul la Wikipedia din Rusia, asta după ce a apărut un articol în care este detaliată invazia din Ucraina.

Cei de la Anonymous „au intrat pe fir” și s-au mișcat rapid, motivând că poporul rusesc ar trebui să aibă toate informațiile legate de guvern și acțiunile conducătorilor. Mai mult, hackerii și-au exprimat și poziția în legătură cu faptul că rușilor li s-a „blocat” accesul media către lumea exterioară, iar în acest sens au dat o nouă lovitură.

Anonymous a publicat 363,994 de fișiere luate de pe Roskomnadzor, în care se găsesc 43,593 de foldere, împărțite în două părți, fișiere și baze de date. Scopul este ca informațiile corecte să ajungă la ruși înainte ca Rusia să fie „tăiată” de la internetul global, pe 11 martie, așa cum se zvonește.

Today, Anonymous leaked over 800GB of data belonging to Роскомнадзор / Roskomnadzor, the Russian agency responsible for monitoring, controlling and censoring Russian mass media. #OpRussiahttps://t.co/6iVYXXoBIX