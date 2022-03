Vitali Klitschko, dezvăluiri terifiante din "mașina de spălat creiere". I s-a indus ideea că o țară îi trata pe oameni ca pe niște sclavi! "L-am confruntat și pe tata"

Personalitate complexă, Vitali Klitschko (50 de ani), fost campion mondial la box, la "profi", luptă cu arma în mână pentru a-și apăra țara după ce Ucraina a fost invadată de pe peste două săptămâni de Rusia, la îndemnul lui Vladimir Putin.

Actual primar al Kievului, Vitali a dezvăluit un capitol al copilăriei sale, când Uniunea Sovietică împrăștia ideea că Statele Unite e țara inamică!

Mai mult, fostul pugilist, pe care sportul l-a dus pe toate meridianele lumii, a mărturisit că avea discuții în contradictoriu chiar și cu tatăl său, cel care l-a îndrumat către sporturile de contact. Mai întâi, Vitali a practica kick-boxingul, ulterior urcând pe ringul nobilei arte.

Dezvăluirile sale sunt cutremurătoare.

Vitali Klitschko, despre ce i se spunea și ce a văzut, de fapt, în Statele Unite

„Când eram copil am fost spălat pe creier. În fiecare dimineață, trebuia să scriu toate lucrurile rele despre SUA, pentru că americanii erau dușmanii noștri. Se vorbea despre capitalismul din SUA, unde oamenii ar fi fost tratați ca niște sclavi. Ni s-a indus ideea asta încă de la grădiniță.

Pentru mine, când am ajuns prima dată în Statele Unite, în 1990, a fost precum o călătorie către Lună. Eram uluit. Petreceam aproape toată ziua la mall, mă uitam la toate lucrurile. Evident, nu aveam bani atunci, dar voiam să simțim totul acolo, să atingem toate lucrurile. Eram șocat că erau 100 de tipuri de brânză.

L-am confruntat pe tata. I-am spus: “Tată, ne-au spus prostii toată viața. SUA este o țară extraordinară, oamenii sunt prietenoși”. Replica lui a sunat: “Nu, am fost învățați doar lucruri bune. SUA este un loc oribil”. Cu toții am fost folosiți ca propagandă, am fost spălați pe creier”, a declarat Vitali Klitschko, potrivit Marca.

Vitali a fost soldat la Forțele Aeriene Sovietice

Din 1989 în 1991, marele pugilist, actual primar al Kievului, a făcut armata la Uman, una dintre bazele militare ale Forțelor Aeriene Sovietice. Serviciul militar l-a oțelit, l-a disciplinat și avea mereu să-l menționeze în interviurile din perioada în care nobila artă îl transformase într-unul dintre starurile mondiale ale Ucraine

Vitali Klitschko este primarul din Kiev și a decis în momentul invaziei rusești să rămână în capitala Ucrainei, pentru a lupta pentru țara sa. Alături de el se află și fratele său, Vladimir Klitschko. Cei doi au fost prezențe constante pe rețelele de socializare, acolo unde oferă informații legate de situația din Ucraina.