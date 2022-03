Cum arată iahtul de 700 de milioane de dolari al lui Putin și de ce nu a fost confiscat încă

Iahtul ”Șeherezada”, cu membri ai echipajului care fac parte din grupul de bodyguarzi ai dictatorului rus Vladimir Putin, este ancorat în portul Carrara din Italia, scrie Business Insider.

Maria Pevchikh și Georgy Alburov, colaboratorii lui Alexei Navalny, opozantul băgat de Putin în închisoare, au publicat pe YouTube un reportaj despre iahtul dictatorului, iar New York Times precizează că vaporul de lux de 140 de metri lungime este evaluat la 75 de miliarde de ruble, adică 699,3 milioane de dolari!

Iahtul nu are vreun proprietar public, motiv pentru care nu poate fi confiscat, așa cum s-a întâmplat cu bunurile altor oligarhi ruși.

Have a look at this wonderful yacht called Scheherezade. It’s been talked about for a while. The rumour is it belongs to Vladimir Putin. But there is not much proof, only talks. And that's why it hasn’t been arrested yet. It just sits there in the port of Carrara (????????). pic.twitter.com/1vnYDREc0Z