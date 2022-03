Imagini scandaloase din campionatul de hochei al Rusiei. Jucătorii echipelor s-au așezat pe gheață în forma literei Z

SKA Neftyanik și Dinamo Moscova au jucat într-un meci din campionatul intern, iar înaintea debutului partidei s-au așezat pe gheață în forma literei "Z", simbol care a fost observat și pe tancurile care au intrat în Ucraina. Potrivit informațiilor apărute pe internet, acesta semnifică "pentru victorie".

SKA Neftyanik este o echipă care își are originea din asocierea formației armatei sovietice (SKA) și Neftyanik, un club sponsorizat de una dintre cele mai importante companii de petrol, în timp ce Dinamo Moscova are istoric asociată cu Ministerul Afacerilor Interne și KGB.

În Rusia, "Z" a devenit simbolul invaziei în Ucraina.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe reacții dure cu privire la gestul celor două formații. "Suspendați acești jucători pe viață", "Încă vă mai puneți semne de întrebare despre boicotarea rușilor de la competițiile sportive" sunt câteva dintre acestea.

Sportivul rus și-a lipit pe echipamentul de concurs litera Z. Kuliak, care a fost în armată la sfârșitul anului 2021, a urcat pe podium cu același echipament, el clasându-se pe locul al treilea în finala de la paralele, finală câștigată de gimnastul ucrainean Illia Kovtun.

#SlavaUkraini #UkraineWillResist #RussianWarCrimes #NatoNoFlyZone #BoycottRussia

Ban these players for life!, russian hockey players show support for putins war in Ukraine. All players from the four remaining teams Dynamo Moskva, SKA Neftyanik, Vodnik and Kuzbass participated. pic.twitter.com/dfZGRExwEY