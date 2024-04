Louis Munteanu a pus umărul la titlul formației dirijate de Gică Hagi în sezonul precedent. În stagiunea în curs, atacantul din Vaslui a înscris cinci goluri în sezonul regulat și a reușit să marcheze de cinci ori și în play-off-ul Superligii României.

Fapt pentru care fotbalistul a stârnit interesul mai multor cluburi din Liga 1, cum ar fi FCSB și Rapid București, lucru remarcat și de jurnaliștii italieni.

Italienii au anunțat numele cluburilor care se bat pe Louis Munteanu: ”Momentul de aur”

De asemenea, jurnaliștii italieni au descris și evoluția lui Louis Munteanu din ultimul timp drept ”momentul de aur” al fotbalistului. Atacantul a bifat șase apariții în play-off, 24 de prezențe în sezonul regulat și două meciuri în tururile preliminare UEFA Europa Conference League.

”Continuă momentul de aur al lui Louis Munteanu! Fotbalistul a atras interesul mai multor nume mari din țară, printre care Rapid și Steaua București (n.r. - FCSB)”, au scris italienii de la firenzeviola.it.

Produs de Academia lui Gheorghe Hagi, Louis Munteanu a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Viitorul Constanța (actuala Farul) și Fiorentina.

Louis Munteanu, după Farul - Rapid 3-1: ”Vreau să plec și eu afară”

„Și eu zic că este mulțumit de mine, de asta îmi dă atâta încredere, sper să o țin așa. Despre meci, o victorie mare, cu un adversar bun. Suntem fericiți că am reușit să legăm trei victorii la rând. (n.r. - despre Marian Aioani) Da, clientul meu pot spune. Îmi pare că s-a lovit, așa a fost să fie, să-i dau gol din nou. Cu siguranță o să râdem pe tema asta.

Așa a fost să fie acest sezon, suntem fericiți că dăm dovadă de caracter, am muncit foarte mult și suntem fericiți că jucăm așa de bine în play-off. Munca mea de zi cu zi, anul trecut cred că tot zece goluri am dat dacă nu mă înșel, vreau să dau mai multe sezonul acesta. Mai am timp, sper că o să depășesc.

Vreau să plec și eu afară, vă dați seama, dar să vedem ce oferte o să fie. Mai am patru meciuri aici, se vede că sunt bucuros din nou, mă distrez pe teren, sper să am evoluții cât mai bune la echipa asta frumoasă care m-a crescut de mic copil. Dacă o să joc tot așa, cred că da (n.r. - dacă o să fie la EURO). Sper să fiu și eu acolo, prefer să vorbesc mai mult pe teren decât la interviuri”, a spus Louis Munteanu, la flash-interviu.