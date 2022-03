Juventus, gest de solidaritate față de refugiații din Ucraina: ”Războiul distruge viața de zi cu zi a milioane de oameni”

În dimineața zilei de 24 februarie, Vladimir Putin le-a ordonat armatelor ruse să bombardeze zona estică a Ucrainei, urmând ca câteva zile mai târziu să atace și prin partea de nord, cu ajutorul Belarusului.

De atunci, întreaga umanitate trăiește cu sufletul la gură evenimentele din Ucraina, iar întreaga populație a lumii a devenit solidară cu civilii ucrainieni, care sunt forțați să își părăsească locuințele și să fugă către România sau Polonia.

Juventus, gest rafinat

Juventus, fosta campioană a Italiei, a decis să sprijine refugiații din Ucraina. Clubul din Torino a trimis mai multe autocare la granița Ucrainei cu Ungaria, pentru a prelua civili, cu scopul de a-i aduce în Italia, în siguranță.

„Imaginile unui război în inima continentului nostru i-au lovit pe femeile și bărbații de la Juventus și au provocat o mobilizare care a atins pe toată lumea. Războiul nu putea fi observat fără a acționa. Nu s-ar putea comenta fără a încerca în toate modurile posibile să fie pusă la punct o operațiune.

Războiul din Ucraina, zi de zi, generează durere și moarte, dar mai presus de toate, distruge viața de zi cu zi a milioane de oameni, nevoiți să se refugieze în afara țării lor. Iată de ce Juventus de astăzi nu a ieșit doar pe terenul de la Genova: sunt momente în care trebuie să arătăm că suntem aproape de cei care suferă prin acțiuni concrete.

Juventus a decis să facă asta, și a ieșit pe teren cu toată puterea, și cu ajutorul tuturor angajaților. Clubul găzduiește 80 de persoane în Italia. Marea majoritate a acestora sunt fete și băieți, cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, împreună cu unele mame. Unele dintre aceste persoane au fost recuperate în urma unei cereri de ajutor din partea Federației Ucrainene de Fotbal pentru salvarea copiilor și tinerilor din școlile de fotbal evacuate din Kiev, Harkov și alte zone afectate de bombardamente.

În ultimele 8 zile, pentru a face călătoria mai utilă, aparatul de ajutor a fost pornit: s-a început o selecție care a implicat toate femeile și bărbații de la Juventus, precum și unele școli din oraș, pentru a aduce refugiaților toate cele de bază, haine și medicamente.

Apoi a urmat plecarea. Un mic caravan de autocare s-a deplasat vineri de la Continassa, spre Ungaria, pentru a face față călătoriei către Zahony, oraș nu departe de granița cu Ucraina: o călătorie de 2.800 de kilometri dus-întors. Delegația Juventus (aproximativ 20 de persoane – un personal selectat pentru a oferi suport de tot felul la fața locului, inclusiv psiholog și medic pediatru voluntar – condusă de directorul general Maurizio Arrivabene, cu prezența lui Deniz Akalin și a lui Luca Stefanini, șeful Departamentului Medical) a ajuns sâmbătă dimineața în Ungaria, întâmpinat de primarul din Zahony.

Operațiunile pe teren au fost facilitate de ajutorul consulului general al Ungariei, Jenō Csiszár. Pe parcursul călătoriei, delegația trimisă de Juventus a observat o prezență impunătoare a mașinilor și vehiculelor cu plăcuțe italiene, dovadă a marii mișcări de solidaritate din țara noastră.

În aceste ore se desfășoară partea și mai importantă: întoarcerea cu fetele, copiii, băieții și mamele, care vor fi găzduite în provincia Cuneo, în La Morra, în Hotelul Santa Maria, pus la dispoziție de către Regiunea Piemont și Protecția Civilă, care au luat imediat măsuri pentru a susține acest proiect.

Această expediție are o mare semnificație pentru întreaga Societate: suntem cu toții alături de cei care suferă de război, în speranța că pacea va reveni în curând”, se arată într-un comunicat emis de clubul din Serie A.

Una mano tesa verso chi sta soffrendo per la guerra.

Un viaggio per consegnare cibo, medicine e indumenti.

80 persone portate in salvo in Italia.https://t.co/Of0SdjRFOW pic.twitter.com/CFDsV3rdTB