Stelistul Nedelcu, baiat cuminte! Jucatorul pe care Becali spera sa ia milioane are iubita studenta la litere! Cum arata: FOTO

De-a lungul vremii, Becali a avut probleme cu fotbalistii care au avut o viata extrasportiva tumultuoasa, cum au fost Mihai Costea sau Denis Alibec. Cu Nedelcu nu are de ce sa-si faca probleme.

Dragos Nedelcu este un fotbalist cu o viata extrasportiva linistita. Chiar daca are doar 21 de ani, mijlocasul transferat de FCSB de la Viitorul nu are ochi decat pentru o fata. El se afla de mai bine de un an intr-o relatie cu o tanara pe nume Flavia, studenta la Litere.

Cei doi posteaza adesea fotografii si pun descrieri care tradeaza faptul ca sunt indragostiti pana peste cap unul de celalalt.