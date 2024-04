Robert Constantin (26 de ani) a devenit campion național de box la categoria 86 kg și este luptător profesionist de MMA, cu un palmares 5-0. Boxerul rapidist s-a pregătit la clubul lui Conor McGregor din Irlanda și spune că "Notorious" este unul dintre modelele sale în carieră.

A început să facă box pentru a se putea apăra de ceilalți copii

"M-am apucat de sport la vârsta de 16 ani, mai exact de box, din dorința de a învăța să mă apăr. La momentul respectiv nu mă gândeam că va deveni o pasiune și o profesie, în cele din urmă. Dacă copiii sunt răutăcioși? Cel puțin așa a fost în cazul meu. Voiam doar să învăț să mă apăr. Ulterior, a început să-mi placă atât de mult, încât am spus că vreau să fac o profesie din asta.

Am început cu boxul, ulterior am început să fac și kickbox, în cele din urmă am ajuns în sala de MMA, acolo am început să fac și Brazilian Jiu-Jitsu. Boxul și BJJ îmi plac la fel de mult, poate boxul o idee mai mult, pentru că e mai tehnic și e un sport nobil, ca să zic așa.

Se completează foarte bine, pentru că, după cum spune și numele Mixed Martial Arts, MMA-ul este un sport care include majoritatea disciplinelor de contact. Pentru a fi un sportiv complet trebuie să înveți să acționezi pe fiecare segment. Sunt neînvins în luptele de MMA, sunt sportiv profesionist cu un record de 5-0 și sunt campion național la box.

S-a pregătit la clubul SBG din Dublin, unde se antrenează și McGregor

Am avut o perioadă de pregătire la SBG (n.r. - Straight Blast Gym, clubul din Dublin unde se pregătește Conor McGregor, care este deținut de John Kavanagh, primul irlandez care a obținut centura neagră în BJJ) și pot spune că am rămas cu multe amintiri frumoase, mi-am făcut foarte mulți prieteni acolo și am obținut un bagaj de cunoștințe destul de mare. Pe McGregor l-am văzut o singură dată, la un antrenament, pentru că el își desfășura antrenamentele separat de celelalte grupe. El este unul dintre modelele mele sportive.

Am fost o singură dată în galeria Rapidului, la meciul cu Steaua (n.r. - FCSB), nu sunt ultras, deși antrenorul meu este un om cunoscut în peluză. Ca hobby-uri nu am altceva în afară de sport. Tot ce implică mișcare, de la drumeție până la bowling și tenis de masă. Îmi plac toate sporturile.

Ca obiectiv de viitor, mi-aș dori să ajung pe cea mai înaltă treaptă a MMA-ului și anume în UFC sau într-una dintre promoțiile importante mondiale. În box, dacă se poate, la fel. Nu știu dacă pot să mă calific la Olimpiadă, dar vedem ce ne rezervă viitorul, n-aș spune nu", a declarat Robert Constantin pentru PRO TV Sport.

Foto - Capturi video PRO TV Sport