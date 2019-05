James Rodriguez inscrie si in afara terenului! Columbianul a cucerit un supermodel din Venezuela! A fost sotia unui artist celebru | GALERIE FOTO

Shannon de Lima este noua cucerire a lui James Rodriguez.

James Rodriguez a castigat titlul cu Bayern Munchen, insa a prins foarte putine minute in acest sezon. Niko Kovac nu l-a considerat pe columbian un jucator de baza de la venirea sa pe banca bavarezilor.

Daca pe plan sportiv lucrurile nu merg asa cum si-ar dori, James este implinit pe plan emotional. Mijlocasul s-a afisat la petrecerea de titlu cu noua sa cucerire, modelul venezuelean Shannon de Lima.

Shannon este fosta sotie a cantaretului Marc Anthony, de care a divortat in februarie 2017, dupa un mariaj de doi ani. Inainte sa o cunoasca pe Shannon, James a fost casatorit cu Daniela Ospina, sora portarului de la Arsenal, David Ospina. Cei doi au impreuna o fiica, Salom, in varsta de cinci ani.

Shannon de Lima are peste 1,6 milioane de urmaritori pe Instagram, iar fotografiile sale fac furori pe internet. In varsta de 31 de ani, modelul a participat la Miss Venezuela, dar a terminat competitia pe locul 2 in 2005. Pentru ea, concursul a reprezentat o rampa de lansare in lumea modelingului.

GALERIE FOTO SHANNON DE LIMA