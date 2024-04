Săptămâna trecută, Sport.ro a prezentat în exclusivitate (Se naște ”Furia Rumana”) situația inedită de la naționala Under 15 a Spaniei, acolo unde au fost convocați în acest sezon nu mai puțin de trei tineri fotbaliști români: Raul Andrei Perțea de la Real Madrid, Ares Căpățână de la CD Leganes, liderul din Segunda Division, și Ioan Robert Precup de la Villareal și satelitul CD Roda.

Singurul dintre ei convocat anterior de FRF este Perțea, iar Sport.ro i-a contactat pe părinții talentului de la Real Madrid care acum face parte din naționala Spaniei.

”Raul a fost singurul din familie care și-a dorit să joace pentru România!”

”Am văzut că mulți își dau cu părerea și aruncă acum cu vorbe murdare într-un copil de 14 ani care nu are nicio vină. Raul a fost singurul din familie care și-a dorit să joace pentru România!

A fost convocat, a și jucat pentru România, dar au fost niște situații de neacceptat pentru club, niște condiții nefavorabile pentru care Real Madrid nu avea cum să-și dea acordul: de exemplu, o escală de 15 ore pentru Raul într-un aeroport.

El a fost chiar dezamăgit atunci când clubul nu l-a lăsat să vină în România, dar tot dezamăgit a fost și când nu a primit convocarea la naționala Under 16 care a jucat toamna trecută chiar aici, cu Spania (n.r. - dubla amicală din octombrie 2023, 3-0 și 1-0 pentru iberici). Pentru că Raul (n.r. - Under 15 în actualul sezon) joacă la categoria superioară de vârstă, Under 16, și la Real Madrid, și la reprezentativa regiunii, unde sunt calificați în semifinalele campionatului.

”Raul nu a renunțat la naționala României, acesta este adevărul”

În plus, noi, ca părinți, trebuia să ne descurcăm singuri când mergeam pentru Raul la naționala României. Sigur că nu este o problemă atât de mare, pentru copii facem orice, însă federația din Spania asigură mereu cheltuielile pentru părinți, vorbim de transport, hotel etc. Poate se vor schimba și la noi lucrurile...

Ca să fim bine înțeleși, Raul nu a renunțat la naționala României, acesta este adevărul, luăm convocarea la naționala Spaniei ca pe o experiență nouă, din care va avea cu siguranță multe de învățat”, au explicat părinții lui Raul Andrei Perțea pentru Sport.ro.

”Abia săptămâna trecută am primit actele pentru cetățenia spaniolă a lui Raul”

”Culmea, noi abia săptămâna trecută, mai exact joi, am primit actele pentru cetățenia spaniolă a lui Raul, el chiar trebuia să fie chemat la naționala sub 16 ani a Spaniei pentru acea dublă din toamnă cu România.

Federația de la Madrid l-a convocat acum la Under 15, chiar dacă el este accidentat, are o ruptură de gradul 2, rămâne ca staff-ul naționalei și doctorul de la Real să ia împreună o decizie (n.r. - Raul a rămas pe banca de rezerve în amicalul de marți seara, 1-0 cu Hong Kong)”, ne-a mai declarat familia Perțea.

Raul Andrei Perțea, deja de nouă ani la Academia lui Real Madrid, este căpitanul echipei Cadete și luna trecută a semnat prelungirea contractului cu clubul.

Fratele său mai mare, Ioan Alexandru Perțea, este și el fotbalist, fiind format la gruparea CF Fuenlabrada.