Aparitia bomba de la Comitetul Executiv al FRF! Cea mai sexy angajata a Federatiei este fiica unui cunoscut fotbalist roman. GALERIE FOTO

Maria Ceausila lucreaza la FRF si mare admiratoare a Universitatii Craiova.

O prezenta constanta pe arenele din Liga I, ea fiind angajata a Federatiei Romane de Fotbal, Maria Ceausila este fiica fostului fotbalist Gheorghe Ceausila, cunoscut pentru ca in vremea Comunismului evolua sub numele "Gheorghe C". Autoritatile considerau ca numele lui Ceausila rezoneaza prea mult cu cel al lui Nicolae Ceausescu.

Ceausila a jucat la Chimia Ramnicu Valcea, Steaua, FC Olt Scornicesti, Universitatea Craiova, Dacia Unirea Braila, Sportul Studentesc, PAOK Salonic, Dinamo, Farul, Hapoel Tayibe si Unirea Alba Iulia. El a jucat de 5 ori pentru nationala Romaniei.

Maria a ales o cariera tot in fotbal si e angajata FRF. Ea e implicata si in mai multe proiecte sociale si vorbeste la anumite conferinte.

Astazi, ea a fost prezenta la Comitetul Executiv al FRF.

NU RATA GALERIA FOTO CU MARIA CEAUSILA