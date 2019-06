Cum cumperi bilete la EURO 2020. Ghidul complet

Primele bilete pentru EURO 2020 se pun in vanzare pe 12 iunie.

Arena Nationala va gazdui patru partide la turneul final UEFA EURO 2020: 3 meciuri din grupa C si o optime de finala. Partidele din faza grupelor ce se vor disputa la Bucuresti sunt programate in datele de 14, 18 si 22 iunie 2020. Jocul din optimin va avea loc in data de 29 iunie 2020., In cazul calificarii la turneul final, Nationala Romaniei va juca cel putin doua partide din faza grupelor pe Arena Nationala.



Aceasta editie a Turneului Final al Campionatului European se desfasoara in 12 orase. Pentru cele 51 de partide programate la turneul final (36 in faza grupelor si 15 in fazele eliminatorii) se vor comercializa, in total, 3 milioane de bilete. Se pun in vanzare bilete la partidele din toate cele 12 orase.

Primele bilete vor putea fi rezervate incepand cu 12 iunie 2019, cu un an inaintea startului turneului final. In decembrie 2019, vor fi disponibile biletele dedicate fanilor echipelor calificate.



CUM POT CUMPARA?



Biletele vor fi comercializate exclusiv online, pe platforma UEFA: euro2020.tickets.uefa.com. Suporterii care doresc sa asiste la partide din cadrul UEFA EURO 2020 pot deja sa se inregistreze inaintea momentului de start al vanzarii, prin crearea unui cont personal. Fiecare utilizator poate comanda maximum 4 bilete/meci. In cazul in care cererea va depasi numarul biletelor disponibile, UEFA va organiza o loterie pentru alocarea cotei de bilete.



CAT COSTA BILETELE?



Exista doua categorii de bilete: standard, pentru fiecare meci de la EURO (categoriile 1, 2 si 3) si tip follow my teampentru urmarirea parcursului echipei favorite la toate partidele pe care aceasta le disputa la EURO. In prima perioada de vanzari (12 iunie - 12 iulie 2019) se vor comercializa biletele standard, iar in cea de a doua perioada (decembrie 2019) sunt disponibile biletele follow my team, cand se vor cunoaste echipele calificate.

Biletele standard pentru partidele de pe Arena Nationala din Bucuresti se pun in vanzare pe 12 iunie 2019 la urmatoarele preturi:

Categoria 3 (peluze): 30 euro

Categoria 2 (colturile stadionului): 75 euro

Categoria 1 (tribunele I si II): 125 euro



INSCRIE-TE AICI pentru a cumpara bilete la EURO 2020!