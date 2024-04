La turneul WTA de la Madrid ar fi trebuit să participe și Simona Halep, dar jucătoarea din Constanța a anunțat că va absenta din cauza unei accidentări.

Cele două jucătoare au avut un război în declarații în urmă cu doar câteva săptămâni, după turneul WTA Miami, prima competiție la care Simona Halep a luat parte după suspendarea pentru dopaj. Atunci, Wozniacki a transmis că Halep nu ar fi trebuit să primească un wildcard întrucât a fost prinsă cu substanțe interzise.

Replica lui Halep a venit imediat. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon a transmis că Wozniacki ar trebui să citească decizia TAS, iar multe voci importante din tenis au fost de partea jucătoarei noastre.

De atunci, Halep nu a mai participat la nicio competiție, în timp ce Wozniacki a mai luat parte la trei turnee. La Miami, daneza a fost eliminată în turul doi de Anhelina Kalinina (scor 7-5, 5-7, 4-6).

A urmat apoi turneul de la Charleston. După ce a trecut în primul tur de McCartney Kessler (6-0, 6-1), a fost eliminată în turul al doilea tot de Kalinina (2-6, 3-6). La Billie Jean King Cup, daneza a pierdut în două seturi în fața austriencei Sinja Kraus (0-6, 0-1). În cele din urmă a venit eliminarea suferită în primul tur la WTA Madrid în fața Sarei Errani, scor 6-3, 5-7, 5-7.

Jucătoarea din Danemarca a fost criticată vehement pe rețelele sociale după eliminarea la WTA Madrid, iar mulți fani ai tenisului s-au amuzat de faptul că Wozniacki a avut evoluții foarte slabe după comentariile malițioase făcute la adresa Simonei Halep.

”De când a făcut acele comentarii la adresa lui Halep, nu a mai câștigat niciun meci!”

”Trebuie să te retragi din nou (n.r. Wozniacki și-a anunțat retragerea în 2020, însă a revenit pe teren trei ani mai târziu). Este rușinos”.

”Retrage-te, Wozniacki! Să fii învinsă de Errani în 2024 este foarte trist”

”Pleacă, plângăcioaso! Wozniacki, nu ar fi trebuit să primești niciodată un wildcard”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de către jucătoarea daneză.

Ever since she made those Halep comments, she hasn’t won a match LMFAO. Washed pusher