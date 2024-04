”Here we go!” Liverpool are un nou antrenor

Arne Slot, actualul antrenor al lui Feyenoord, este alesul ”Cormoranilor”, chiar dacă în presa internațională s-a speculat că printre variantele lui Liverpool sunt Xabi Alonso, Ruben Amorim sau Roberto De Zerbi.

În urmă cu doar câteva zile, Liverpool a făcut o primă ofertă celor de la Feyenoord de 9 milioane de euro, sumă pe care olandezii au refuzat-o, însă negocierile au continuat, iar cele două părți au bătut palma. Cel mai probabil, alături de Slot, la Liverpool va merge și Ruben Peeters, actualul antrenor secund al lui Feyenoord.

”Arne Slot va fi noul antrenor principal al lui Liverpool și îl va înlocui pe Jurgen Klopp la finalul sezonului.

S-a ajuns la un acord între Feyenoord și Livepool în privința unei sume compensatorii. Totul este stabilit în legătură cu detaliile contractuale”, a fost anunțul făcut de Fabrizio Romano.

