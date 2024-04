Jaqueline Cristian (73 WTA) a semnat un rezultat extraordinar în competiția de o mie de puncte de la Madrid.

Sportiva din țara noastră a depășit-o în trei seturi pe Barbora Krejcikova (27 WTA) - fostă campioană a turneului de la Roland Garros, în urmă cu trei ani -, scor 2-6, 6-0, 6-2. Partida s-a întins pe durata a 127 de minute.

Impresionant a fost modul în care Jaqueline Cristian a anulat avantajul de 1-0 la seturi procurat de cehoaică, în continuarea partidei românca cedând doar două game-uri.

În șaisprezecimile de finală, Jaqueline Cristian ar putea juca împotriva americancei Danielle Collins, care, în ultimul an al carierei sale, a reușit să câștige turneele WTA 1000, respectiv WTA 500 de la Miami și Charleston.

Score, what score?? After losing the 1st set 6-2, Jaqueline adjusts and raises her game to bagel Krejcikova in the 2nd and then finish the job in the 3rd to get the upset. Jaqueline Cristian defeated Barbora Krejcikova 2-6, 6-0, 6-2. pic.twitter.com/yf6KUyKy2Z