"Am reușit să demontăm acest mit!" Laszlo Dioszegi, motiv de bucurie după egalul dintre Sepsi și FCSB

Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, s-a declarat mulțumit de punctul obținut și a ținut să puncteze faptul că clubul său a demonstrat că nu este "fratele" FCSB-ului.

"Sunt fericit pentru că am reușit să demonstrăm că nu suntem frații FCSB-ului. Am obținut un rezultat care nu ne mulțumește pe deplin nici pe noi, nici pe ei, dar am arătat că suntem o echipă de valoare", a spus Dioszegi, potrivit GSP.

Patronul Sepsi a vorbit și despre prestația lui Ștefănescu. Fotbalistul a lipsit de la ultimele meciuri dintre cele două echipe, iar unele voci au susținut că acesta s-ar pregăti să facă pasul spre FCSB în vară.

"Cred că Ștefănescu a jucat binișor, nu pot să spun că a jucat bine, dar s-a văzut dăruirea lui și cred că a vrut să și marcheze", a mai spus patronul covăsnenilor.

FCSB - Sepsi, scor 2-2

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu FCSB, 2-2 (1-2), miercuri seara, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a şasea a play-off-ului Superligii.

Pentru FCSB a fost al doilea egal consecutiv, după patru victorii în play-off. Sepsi OSK a rămas cu o singură victorie în play-off.

În cele patru confruntări din acest sezon, FCSB s-a impus în sezonul regulat cu 5-2 şi 1-0, precum şi în turul play-off-ului, cu 2-1.