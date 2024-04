Jaqueline Cristian (25 de ani, 73 WTA) s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Madrid într-o manieră convingătoare.

Sportiva din țara noastră a bătut-o pe Barbora Krejcikova din Republica Cehă, scor 2-6, 6-0, 6-2, după două ore de joc.

Cue the victory hugs ????

Jaqueline Cristian knocks out No.22 seed Krejcikova 2-6, 6-0, 6-2 to reach the third round in Madrid for the first time.#MMOPEN pic.twitter.com/AR5OiCnmG5