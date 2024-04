În meciul de pe terenul lui Damac, internaționarul român Nicolae Stanciu (30 de ani) a fost integralist, însă nu a reușit să facă diferența în favoarea echipei sale.

Mijlocașul aflat pe lista selecționerului Edward Iordănescu a ieșit în evidență doar prin cartonașul galben încasat în minutul 47 al meciului.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Joao Pedro din pasa lui Mohammed Al Kuwaykibi, în minutul 89 al meciului.

Damac are o singură victorie în ultimele cinci etape din campionatul Arabiei Saudite și ocupă locul opt în clasament.

Etapa următoare, Damac va juca în deplasare, pe terenul lui Al Ahli, joi, de la ora 21:00.

Damac go agonizingly close to opening the scoring ???? ????‍????

#yallaRSL pic.twitter.com/m0XxyMHNtG