Cunoscut ca un jucător temperamental și expresiv, Daniil Medvedev (28 de ani, 4 ATP) nu se sfiește să își arate emoțiile pe terenul de tenis.

Fie că e vorba de o finală de turneu de mare șlem sau un simplu antrenament, tenismenul din Federația Rusă cu mulți ani de pregătire efectuați în Franța nu ratează nicio ocazie de a-și trăi nemulțumirile.

Recent, Medvedev a fost observat enervându-se cumplit pe antrenorul său, Gilles Cervara, și ironizându-l pentru un sfat pe care acesta i l-a acordat.

Din imaginile apărute pe platformele sociale, Medvedev a părut iritat de faptul că Cervara a avut îndrăzneala de a-i corecta modul în care execută forehandul pe zgură.

