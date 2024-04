”Cormoranii” au întâlnit rivala din oraș, Everton, în etapa restantă cu numărul 29 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League. La capătul celor 90 de minute, trupa lui Sean Dyche s-a impus cu 2-0.

Astfel, trupa lui Jurgen Klopp se poate distanța și mai mult de primul loc, dacă rezultatele din această etapă nu-i vor fi favorabile. Aflată în luptă directă cu Arsenal și Manchester City pentru trofeu, Liverpool este la al doilea eșec în ultimele trei etape, după ce a pierdut pe teren propriu cu Crystal Palace, scor 0-1.

Jurgen Klopp: ”Asta e opinia mea”

La interviul de după meci, antrenorul german, care va părăsi echipa de pe Anfield la finele acestui sezon, a fost întrebat direct dacă echipa sa rămâne în cursa pentru titlu chiar și după acest rezultat.

„Nu am fost suficient de buni astăzi, le-am dat celor de la Everton ce au vrut, am început cu posesie bună iar la prima ocazie pe care au avut-o au marcat. Nu ne-am apărat bine în anumite situații.

Este dificil de acceptat, dar trebuie să fac asta. Da, nu am fost suficient de buni astăzi, de asta am pierdut. (n.r. - s-a pierdut tilul în seara asta?) Nu mă interesează asta în acest moment dacă noi credem în meciuri, noi trebuie să jucăm mai bine. Nu cred că niște campioni ar juca așa cum am făcut-o noi în seara asta, să fiu sincer. Asta e opinia mea”, a spus Jurgen Klopp, la microfonul beIN Sports.

Jurgen Klopp’s most honest interview after the defeat at Everton #LFC pic.twitter.com/r0IJtwMUOy — Kevin Palmer ???? (@RealKevinPalmer) April 24, 2024

Liverpool rămâne pe poziția secundă în Premier League cu 74 de puncte, dar la trei lungimi în spatele liderului Arsenal, care a câștigat derby-ul cu Chelsea din etapa restantă #29 cu 5-0.

Manchester City vine tare din urmă. ”Cetățenii” completează podiumul cu 73 de puncte, doar că elevii lui Pep Guardiola au două partide în minus față de competitoarele directe la titlu.

Pentru Liverpool urmează confruntarea cu West Ham de sâmbătă, 27 aprilie, de la ora 14:30, în etapa cu numărul 35 din eșalonul de elită al Angliei.