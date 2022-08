După patru etape de Superliga, conducerea din Bănie a decis că timpul lui Laszlo Balint la echipă s-a sfârșit. Universitatea a anunțat pe Facebook despărțirea de antrenor și că va reveni cu mai multe informații. Astfel, la 16:30 se va organiza o conferință de presă în sala „Sebastian Domozină”.

Mirel Rădoi va fi prezentat drept noul tehnician al Craiovei. Însă, asta înseamnă că trece peste cuvântul său. La sfârșitul lunii mai, fostul selecționer spunea că nu ia echipe din mers și preferă să ia totul de la zero.

„Vom vedea încotro o apuc în noul sezon. Mi-e dor, vreau să antrenez, sper să apară ceva. Dacă nu, continui cu lectura până voi putea pune teoria în practică. Dacă este ceva interesant în Liga 1, de ce nu?

Vreau să antrenez o echipă de club. N-aș putea să spun că în străinătate, pentru că atunci s-ar specula că e campionatul României prea slab pentru Rădoi.

Sper ca vara asta să revin. Am tot ezitat să iau echipe care mai aveau 6-7-8 etape și să iau echipe cu tot cu pregătire, cu totul de la zero. N-am o problemă cu România.

Vreau ca lucrurile să fie serioase. Nu mă aștept să am un contract pe patru ani, dar nici nu mă aștept să mă dea afară după trei luni.”, au fost cuvintele lui Rădoi, potrivit Digisport, la finalul lunii mai.

Rădoi, la Craiova!

Din informațiile GSP.ro, Mirel Rădoi a semnat un contract pe doi ani cu formația din Bănie. Conducerea a trebuit să plătească salariile compensatorii lui Laszlo Balint, în valoare de 50.000 euro, conform Digisport, pentru a-i face loc fostului selecționer la cârma echipei.

Rădoi îi va întâlni în Oltenia pe Nicușor Bancu și pe Andrei Ivan, jucători pe care i-a coordonat la națională în perioada petrecută ca selecționer (2019-2021).

Bancu este căpitanul Universității, se află la Craiova încă din vara anului 2014, mai are contract până la finalul lunii iunie 2024 și este cotat la 1.7 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Ivan a fost adus de la Krasnodar în 2019 pentru 1.5 milioane de euro și mai are un singur an de stat la gruparea din Bănie până îi va expira contractul.