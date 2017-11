Dica schimba echipa pentru Cupa. Anuntul facut de stelisti: "Vom alinia alta formatie, avem un meci greu in fata" | ACS Poli - Steaua, joi, 21:30, IN DIRECT la ProTV

ACS Poli - Steaua e joi seara, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV. Toate fazele LIVE vor si si pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro



Stelistii se pregatesc pentru primul din cele cinci meciuri pe care le au de disputat intr-un interval de 17 zile. Acestia evolueaza joi, la Timisoara, in Cupa Romaniei. Pana la finalul anului, acestia vor mai avea trei jocuri in Liga I si unul din Europa League, decisiv pentru primul loc al grupei din care fac parte.

Victoriosi cu 7-0 in ultimul meci impotriva celor de la ACS Poli, stelistii merg acum la Timisoara pentru a obtine o calificare in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Acestia sunt siguri: "ACS Polit va dori revansa".

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, el spunand ca Nicolae Dica va aborda cel mai probabil partida cu o echipa schimbata fata de cea de la meciul cu Astra.

"Una e sa vrem sa cucerim eventul, alta e sa putem. De vrut vrem, cred ca si de putut, putem, dar nu va fi usor.



Vom alinia o alta echipa la Timisoara. Sigur ca ei (n.r ACS Poli) isi doresc revansa pentru meciul din campionat. Acum, nu stiu cat de interesati sunt ei de Cupa Romaniei, dar cred ca vor revansa si va fi un meci dificil pentru noi.

Trebuie sa recunoastem ca suntem intr-o mica criza, am pierdut 3 meciuri la rand, dintre care doua foarte importante, cu Iasiul si Astra. Am permis CFR-ului sa se duca la 5 puncte. Nu e un capat de tara, dar sunt totusi 5 puncte si ne-a pus putin pe ganduri. Trebuie sa iesim cu bine din acest an, sa nu mai facem pasi gresiti, apoi sunt sigur ca echipa din Play Off va arata cu totul altfel, pentru ca atunci nu va mai fi timp pentru rotatii si alte experimente.

Avem doua meciuri foarte grele in campionat, cu Botosaniul si Viitorul. Dar cel mai ingrijorator e meciul cu Astra, unde am facut un meci slab, am fost in ceata", a spus Duckadam la PRO X.