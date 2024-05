Ucraineanul Oleksandr Usyk (37 de ani), deţinător al titlurilor WBA-WBO-IBF la categoria grea, l-a învins pe englezul Tyson Fury (35 de ani), deţinătorul titlului WBC la categoria grea, sâmbătă seara, în faţa a 16.000 de spectatori la Kingdom Arena din Riad (Arabia Saudită).

Usyk a devenit astfel primul campion incontestabil la categoria grea de la Lennox Lewis, încoronat la Las Vegas în 1999.

După o luptă spectaculoasă în ultimele runde, doi judecători au decis în favoarea lui Usyk, 115-112 şi 114-113, în timp ce al treilea l-a văzut pe englez în avantaj 114-113. Cu toate acestea, victoria ucraineanului părea evidentă. El a fost consecvent în tactica sa, a încasat lovituri, dar a dat mai multe. În runda a noua, Fury a fost numărat şi ar fi putut fi oprit.

Oleksandr Usyk BEATS Tyson Fury by split decision to win the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world titles.

