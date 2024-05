Andrei Ivan și-a decis viitorul după meciul cu Sepsi! Unde va juca atacantul sezonul următor

Covăsnenii au început partida în forță, dar au ratat ocazii prin Cosmin Matei și Roland Varga. Marius Ștefănescu a deschis scorul pentru Sepsi în minutul 21, cu o execuție elegantă, la care Laurențiu Popescu a rămas spectator. La pauză, antrenorul Constantin Gâlcă a făcut două schimbări inspirate, iar Bană a egalat cu un șut spectaculos din afara careului.

Mekvabishvili și Andrei Ivan au avut șansa de a marca în minutul 51, însă a fost Koljic cel care a adus gazdele în avantaj, cu un gol în minutul 52. Sepsi a egalat prin Debeljuh în minutul 66, dar Ivan a înscris golul victoriei în minutul 79, din pasa lui Alexandru Mitriță. În prelungiri, Sherif Kallaku a trimis în transversală, dar scorul a rămas neschimbat, 3-2 pentru olteni.

Andrei Ivan: „Voi rămâne la Craiova”

La finalul meciului, Andrei Ivan a vorbit despre performanța echipei și despre viitorul său la Universitatea Craiova. Deși au ratat calificarea directă în cupele europene, Ivan și colegii săi vor juca un baraj pentru a-și asigura prezența în Conference League.

„Am auzit de meciul de la CFR Cluj acum, n-am știut în timpul meciului, dar nu avem ce face. Asta e, vom juca barajul de Conference League. Cred că puteam să terminăm și pe locul 2, am făcut o greșeală atunci când am jucat cu CFR Cluj pe teren propriu, ne-a costat acel meci. Se simte foarte bine de când a venit domnul Gâlcă, sunt bucuros că am marcat, aștept să revin la forma mea.

Nu cred, mai am 3 ani contract cu Universitatea Craiova. Nu cred că am vreo ofertă, așa cred, bineînțeles că voi rămâne. Nu mă interesează cine vine la baraj, trebuie să câștigăm,” a declarat Andrei Ivan, conform Orange Sport.

Următorul pas pentru olteni: Barajul pentru Cupele Europene

Universitatea Craiova a terminat sezonul pe locul trei în Superliga, cu 44 de puncte, și va juca un meci de baraj cu învingătoarea dintre Oțelul Galați și Universitatea Cluj pentru a stabili echipa care va merge în cupele europene. Sepsi OSK a încheiat sezonul pe locul cinci, cu 34 de puncte.

Pentru Andrei Ivan și colegii săi, urmează o provocare importantă în baraj, dar cu determinarea arătată în ultimele meciuri, echipa din Bănie are toate șansele să își asigure locul în competițiile europene.