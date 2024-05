Un jucător al Rapidului, nemilos cu propria echipă după ce giuleștenii s-au făcut de râs în play-off

La finalul unui sezon dezastruos în care Rapid a ratat ambele mari obiective: Cupa și clasarea pe locurile 1-3, Jayson Papeau, unul dintre "starurile" echipei din Giulești, a avut un discurs acid la adresa propriei sale echipe.

Papeau speră să-i împace pe fani cu o victorie în fața FCSB-ului

"(n.r. - despre fanii supăraţi) Desigur, nu am avut un play-off bun, am luat un singur punct şi este o ruşine pentru noi şi pentru fanii care fac şi șapte ore pentru a ne susţine la stadion. Ei ne susţin mereu şi noi nu jucăm aşa cum ar vrea, iar pentru ei este norm să reacţioneze aşa.

Pentru noi este mai mult decât un derby fiindcă nu am avut un parcurs bun în acest play-off, aşa că trebuie să încheiem acest sezon într-un mod cât mai bun, cu o victorie.

Nu e doar pentru o impresie bună, trebuie avem personalitate fiindcă pentru mine, şi cred că pentru toţi cei din club, este o ruşine să fim aici. Trebuie să arătăm că acest play-off a fost unul prost însă noi suntem jucători buni şi o echipă bună.

(n.r. - Ai vreo explicatie pentru play-off-ul asta?) Să fiu sincer nu. Deoarcee noi eram foarte bine la antrenamente şi am intrat pe tere cu dorinţa de a câştiga, însă, din păcate, unele meciuri am jucat foarte slab, dar noi nu suntem aşa. Cred că am fi avut nevoie de mai multă motivaţie. Nu ştiu! Pentru că nu putem explica de ce am fost aţa. Am meritat să pierdem unele meciuri, dar la unele meciuri nu neapărat să ţtigăm, dar cred că în unele am avut şi ghinion. Dar pe unele le-am pierdut pe greşelile noastre.

Trebuie să ne folosim de această vacaţă pentru a ne da un reset, să ne încărcăm bateriile, fiindcă acum suntem jos. Am luat un punct în 9 meciuri, dar sper să încheiem play-off-ul cu 4 puncte, după meciul cu FCSB.

Trebuie să ne folosim de aceste zile pentru a ne relaxa, dar trebuie să muncim pentru a ne pregăti bine pentru sezonul viitor", a spus Papeau, potrivit Orangesport.

Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, Jayson Papeau a strâns 36 de meciuri în tricoul vișiniu, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere patru pase decisive.

