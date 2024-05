Îi cere Corvinului Hunedoara să se dea la o parte: "Ar fi frumos să renunțe la Europa League pentru Hagi!"

În calitate de câștigătoare a Cupei României, Corvinul Hunedoara ar trebui să între în Europa League din turul 1 preliminar. Echipa lui Florin Maxim nu știe încă dacă va primi licența din partea UEFA, însă s-a arătat foarte optimistă că răspunsul va fi unul favorabil și va veni până cel târziu la finalul acestei săptămâni.

Mai mult, Corvinul Hunedoara a comunicat și stadionul pe care ar urma să joace în Europa League, arena lui Sepsi OSK.

Neluțu Varga: "Poate că ar fi frumos ca Hunedoara să renunțe pentru România și să-l lase pe Gică Hagi"

Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, spune că și-ar dori și că "poate ar fi frumos" ca formația din Hunedoara să renunțe la participarea în Europa League. În aceste caz, vicecampioana CFR Cluj i-ar lua locul Corvinului și ar merge în Europa League, Universitatea Craiova ar merge direct în Conference League, iar Farul (locul 4) ar da baraj cu U Cluj sau Oțelul Galați.

"Îl felicit pe domnul Rotaru. Este un om care pune suflet și mulți bani în fotbal. Vreau să mergem în Europa cu toții pentru România. Mi-ar plăcea să meargă inclusiv Gică Hagi. Poate că ar fi frumos ca Hunedoara să renunțe pentru România și să-l lase pe Gică Hagi să meargă în cupele europene", a spus Neluțu Varga, într-un mesaj transmis către Prima Sport.

Mihai Rotaru: "Nu poți cere unei comunități să se dea la o parte!"

Întrebat ce părere are despre opinia lui Neluțu Varga, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, nu este de acord ca formația din Hunedoara să se dea la o parte, chiar dacă și echipa sa ar fi avantajată.

"Mă pun în postura celor care au investit acolo sentimente, mă pun în postura suporterilor. Ar fi frustrant pentru ei, chiar dacă pentru noi ar fi extraordinar, pentru că n-am mai juca barajul. Cei mai avantajați ar fi CFR Cluj pentru că ar merge direct în Europa League, dar nu poți cere unei comunități să se dea la o parte. Chiar dacă ne-ar avantaja pe noi!", a spus Rotaru.

În schimb, Mihai Rotaru spune că poate exista o mare problemă dacă UEFA nu anunță rapid ce se întâmplă cu Corvinul Hunedoara.

"Mi-e greu să mă pronunț, dar avem o problemă. Azi nu știm cine joacă barajul. Din cunoștințele mele, Corvinul nu are astăzi licență de Europa. Îmnseamnă că ei nu pot să meargă în Europa și automat barajul îl dă Farul. Poate dăm barajul noi și după ce îl dăm aflăm că nu a primit licență Corvinul. Și ce face Farul? Vine din concediu și joacă barajul cu cei cu care am jucat și noi?! Astăzi, Corvinul nu are licență", a mai spus Mihai Rotaru.