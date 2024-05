Anunțul făcut de Louis Munteanu, după ce FCSB și Rapid au început negocierile cu Fiorentina

FCSB și Rapid sunt cele două echipe care au început discuțiile cu Fiorentina pentru transferul atacantului.

Louis Muntenau, despre viitorul său: ”Mă duc în vacanță, nu știu nimic deocamdată!”

Louis Munteanu s-a arătat foarte dezamăgit la finalul meciului pentru felul în care Farul s-a prezentat în partida cu CFR Cluj, dar și în acest sezon, unde constănțenii nu s-au ridicat la așteptările stabilite sezonul trecut când echipa pregătită de Gică Hagi a câștigat titlul.

După ce s-a aflat că FCSB și Rapid negociază pentru transferul său cu Fiorentina, Louis Munteanu a fost întrebat dacă sezonul următor va evolua în campionatul României. Cu toate acestea, Louis Munteanu a explicat că nu a luat încă o decizie.

”Ne doream să terminăm altfel, dar în seara asta am fost zero din toate punctele de vedere. Ne pare rău față de suporteri. Nu mai era nici miză, dar nu cred că... Trebuia să fim concentrați, să dăm totul. Am luat și gol repede. Probabil și din cauza asta a fost acest rezultat.

Vreau să termin campionatul cu capul sus. Așa a fost să fie. Un meci foarte slab din partea noastră.

Eu zic că puteam mai mult, am avut acel meci acasă cu Sepsi, apoi cu Craiova, care ne-a întors. Eu zic că puteam mai mult în acest sezon.

Nu e vorba de experiență. Am fost campioni, trebuia să ne descurcăm la anumite faze. Și Mister ne-a mai spus că în momentele cheie nu am reușit să câștigăm. Probabil și de asta nu am reușit să fim mai sus.

(n.r. Rămâi în campionatul României?) Nu știu nimic. Mă duc și eu în vacanță, nu știu nimic deocamdată”, a spus Louis Munteanu la finalul meciului.

