Marco Reus, legenda celor de la Borussia Dortmund, a oferit un moment de neuitat fanilor săi la ultimul meci pe care l-a jucat în tricoul galben-negru. După 12 ani de loialitate și performanțe remarcabile, mijlocașul a decis să își ia rămas bun într-un mod inedit.

În timpul meciului câștigat cu 4-0 în fața celor de la Darmstadt, Reus nu doar că a marcat al doilea gol al echipei, dar a și adus bucurie în tribune. Suporterii au primit bere gratuită, fiecare pahar venind cu un mesaj special din partea idolului lor: „Mulțumesc pentru tot! Berea de rămas bun este din partea mea. Al vostru Marco”.

