Cele două se vor întâlni în Giulești în etapa #10 a play-off-ului Superligii României, ultima din actuala stagiune câștigată de FCSB încă din runda #7.

Albion Rrahmani: ”Este ultimul meci”

La conferința de presă premergătoare duelului cu FCSB, Bogdan Lobonț, interimarul din Giulești, a fost prezent în fața reprezentanților mass-media alături de Albion Rrahmani.

Atacantul kosovar a vorbit înainte de Rapid - FCSB și a menționat că, în ciuda faptului că e angrenat în cursa pentru cel mai bun marcator al Superligii, tot ce îl interesează e victoria.

”Este ultimul meci şi e foarte important pentru noi să terminăm sezonul cu o victorie. Mă aştept la un derby, noi vom intra pe teren pentru a câştiga şi a pregăti apoi cum se cuvine următorul sezon. Nu ştiu dacă FCSB va folosi rezervele sau nu, noi vom intra pe teren şi vom da 100% indiferent de adversari.

Nu sunt dezamăgit de întreg sezonul, ci doar de meciurile din play-off, când nu am fost într-o prea bună. Nu am avut nici noroc pentru că am luat goluri după minutul 90 în 2-3 partide. În fotbal se poate întâmpla orice, aşa că acum important e să ridicăm capul şi să mergem mai departe. Fanii ne pot ierta, dar nu ne putem ierta noi. Evoluţiile acestea au apărut într-un moment foarte prost.

Pentru orice atacant e important să fie golgheter la final de sezon. Eu am lipsit multe meciuri din cauza unei accidentări, dar acum mă gândesc doar la cele trei puncte de mâine. E greu când ratezi un penalty, eu vrea să le cer scuze fanilor pentru că am ratat. Colegii m-au susţinut atunci, la fel şi suporterii mi-au arătat respect. Ştiu că în sezonul următor putem face mai mult şi că putem câştiga un trofeu”, a spus Albion Rrahmani.

Rrahmani împarte locul doi în topul golgheterilor cu Philip Otele. Ambii au câte 17 reușite în sezonul în curs și sunt surclasați de Florinel Coman. Campionul cu FCSB a marcat până acum 18 goluri.

