Farul a avut o primă repriză de coșmar în care a încasat nu mai puțin de patru goluri. Pentru echipa lui Dan Petrescu au înscris Deac, Tachtsidis, Muhar și Bîriligea, iar același Bîrligea a avut un gol anulat pentru ofsaid.

Reacția lui Gică Hagi după umilința din Gruia, 1-5 contra lui CFR Cluj

În actul secund, Farul a redus din handicap prin Cristi Ganea, însă CFR Cluj a stabilit scorul final în minutul 89 grație reușitei lui Philip Otele, care l-a egalat în clasamentul golgheterilor pe Florinel Coman.

După eșecul drastic din Gruia, Gică Hagi a vorbit despre problemele mari din defensiva Farului, a felicitat echipele care vor merge în cupele europene și a anunțat că va începe construcția pentru sezonul următor.

"Știam că întâlnim o echipă puternică, capabilă. Dacă îi lași să joace fotbal... le-am dat spațiu, au gândit, au făcut planul lor. Noi n-am știut să ne apărăm bine și ne-a costat. Sub nicio formă n-are legătură cu experiența. Noi nu am stat cum trebuie defensiv, am făcut greșeli de la început. După aceea, a trebuit să jucăm, iar în deplasare e greu, mai ales la CFR. Trebuia să arătăm că avem forță să revenim, însă n-a fost așa. Defensiv am stat foarte slab, iar ofensiv am mai încercat câte ceva.

Față de anul trecut, când am fost campioni, acum să nu fim în Europa... nu e bine! Obiectivul era play-off-ul, iar apoi să încercăm să facem multe. N-am intrat cu punctele necesare, la un moment dat am fost bine, dar ne-am dus în jos, iar totul a culmiant cu meciul din această seară. Adversarul merită felicitări, a făcut lucrurile cum trebuie. Noi n-am fost cei de la Constanța.

E clar că trebuie să reflectăm, să ne gândim. Vom vedea, trebuie să muncim, iar la anul să facem o părere bună.

Felicit pe cei care s-au dus în Europa, pe cei care au câștigat campionul, Craiova, CFR, toți. Au ajuns acolo pentru că rezultatele vorbesc, iar în rest noi ne gândim ce să facem la anul", a spus Gică Hagi.

Farul Constanța, campioana din sezonul trecut, încheie această stagiune pe locul 4 și ratează competițiile europene. Echipa lui Gică Hagi ar mai avea o șansă pentru Conference League doar dacă Corvinul Hunedoara nu va primi licența de la UEFA.