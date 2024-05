Roberto De Zerbi, OUT de la Brighton!

În septembrie 2022, fostul jucător de la CFR Cluj, Roberto De Zerbi, a preluat-o pe Brighton & Hove Albion. După un an și jumătate, italianul va părăsi echipa din eșalonul de elită al Angliei.

De Zerbi a bifat 88 de apariții pe banca tehnică a englezilor și a înregistrat o medie de 1.52 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

”Brighton & Hove Albion a confirmat că antrenorul principal Roberto De Zerbi o să plece de la club după ultima etapă din Premier League împotriva celor de la Manchester United”, se arată în comunicatul emis de clubul englez.

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United.