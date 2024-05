Cosmin Contra și-a decis viitorul: "Am ajuns la un acord, dar încă nu am semnat"

După un prim sezon în care a preluat echipa spre finalul sezonului și a încheiat pe poziția a opta, Cosmin Contra se îndreaptă către o nouă clasare în zona de mijloc a clasamentului din Arabia Saudită. Cu două etape rămase disputat, Damac e pe 10, cu 40 de puncte.

Cosmin Contra: "Am ajuns la un acord cu Damac pentru prelungirea contractului, dar până acum nu am semnat"

În martie 2023, Contra semna o înțelegere cu Damac valabilă până în iunie 2024. Fostul selecționer al României spune că are un acord pentru prelungirea înțelegerii, însă conducerea întârzie să facă un anunț oficial în acest sens.

"Am ajuns la un acord acum o lună cu clubul să semnez prelungirea contractului, dar până acum nu am semnat. Această problemă nu depinde de antrenor, ci de administrație, care trebuie să accepte condițiile pe care le am. Această chestiune nu a fost rezolvată până acum", a spus Cosmin Contra, potrivit Aawsat, după meciul de vineri seară dintre Damac și Al Feiha, scor 1-1.

Unul dintre primele tranferuri ale lui Cosmin Contra la Damac a fost Nicolae Stanciu. Mijlocașul român a fost cumpărat în septembrie 2023, de la Wuhan Three Towns, pentru 2,5 milioane de euro.

Stanciu este unul dintre cei mai buni importanți jucători din lotul lui Damac. Căpitanul naționalei României a marcat șase goluri și a oferit șapte decisive în acest sezon.

În ultimele două etape din campionatul Arabiei Saudite, Damac va înfrunta Al Ittihad, în deplasare, și Al Raed, acasă.