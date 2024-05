Gabriela Ruse a ratat calificarea în finala turneului ”Trofeul Clarins”

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a ratat calificarea în finala turneului Trophee Clarins (WTA 125), de la Paris, dotat cu premii totale de 100.000 de euro, după ce a fost învinsă de americanca Emma Navarro, cu 6-0, 6-2.

Gabi tried her best and didnt play particularly bad today, Navarro was just better. But overall a great week for Gabi and always good to test yourself against top players. Emma Navarro defeated Gabriela Ruse 6-0, 6-2. pic.twitter.com/RTgoqUJ7aq