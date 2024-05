Neluțu Varga anunță un nou acționar la CFR Cluj! Confirmare la miezul nopții: "Vrem campionatul"

Într-un mesaj trimis către emisiunea Fanatik Superliga de la Prima Sport, Neluțu Varga a anunțat că Gheorghe Falcă (57 de ani) este noul acționar al lui CFR Cluj.

Neluțu Varga anunță că Gheorghe Falcă intră în acționariatul lui CFR Cluj

Ulterior, Falcă a intrat în direct și, chiar dacă nu a confirmat că a semnat actele, a spus că nu poate refuza propunerea lui Varga și că va fi alături de CFR Cluj.

Gheorghe Falcă a fost primar al Aradului în perioada 2004-2019, iar din 2019 este europarlamentar. Politicianul a fost în trecut conducătorul de-facto al celor de la UTA Arad.

"Eu sunt omul care a sprijinit întotdeauna clubul UTA Arad. Când a pornit acest club din liga a patra, am fost în spatele lui. În realitate, întotdeauna am sprijinit echipele din Ardeal care s-au bătut cu echipele din Regat. Am fost lângă CFR la toate marile victorii. Puțină lume știe că am fost în tribună, în lojă, la toate bătăliile mari. Am fost în deplasări în Liga Campionilor, am fost lângă Neluțu Varga când a avut probleme de sănătate. Așa fac ardelenii, se unesc între ei.

În seara aceasta este o victorie frumoasă pentru CFR (n.r - 5-1 contra celor de la Farul). Neluțu Varga mi-a făcut propunerea să intru în acest frumos club. Evident, sunt lângă Neluțu Varga indiferent de acte pentru că Ardealul este o poveste frumoasă, iar Neluțu, aflat în stânga mea, este prezent în actele CFR Cluj.

Clubul CFR ne reprezintă pe toți. În competiția națională ne-am bucurat de fiecare dată când CFR a câștigat campionatul, am fost cu CFR în deplasările externe și vrem să fim în această competiție. Ziua de azi a fost senzațională, iar pentru mine, ca arădean, când Otele a dat gol și e golgheter în Liga 1, plecat de la Arad, e o mare mândrie. Înseamnă că știm să selecționăm oameni care să fie importanți în campionatul nostru.

Evident, azi sunt lângă el și mă bucur lângă el. CFR e o echipă frumoasă și nu poți să refuzi o astfel de ofertă. Voi fi lângă fotbalul românesc. Mi-a plăcut Bîrligea, care sper să fie la echipa națională, mi-au plăcut oamenii de la CFR, care astăzi au arătat cum poți să câștigi un meci. Sper ca selecționerul României să se uite la liderii români de la CFR care ne pot aduce mari satisfacții la Campionatul European din Germania.

Noi totdeauna vrem ca ardelenii să câștige. Noi respectăm ce face domnul Becali în fotbal. Este foarte bine că oameni ca domnul Becali să bage bani în fotbalul românesc. Eu sunt bucuros că și la Botoșani e un om care bagă bani în fotbal. Vrem să câștigăm campionatul ca întotdeauna! Ardealul să dea câștigătoarea în România și câștigătoarea în Europa!", a spus Gheorghe Falcă, la Prima Sport.