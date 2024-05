Cu cine joacă FCSB la derby-ul cu Rapid: unul n-a mai fost titular de 3 ani, altul abia a debutat

Meciul nu mai are o miză pentru clasamentul din play-off. FCSB este deja campioană, în timp ce Rapid nu poate urca mai sus de locul 6. Din acest motiv, FCSB se va baza în Giulești pe jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon, iar mulți dintre cei care au dus greul în această stagiune nu vor fi folosiți.

Ionuț Panțîru și David Popa, câteva dintre surprizele lui FCSB la derby-ul cu Rapid

Mihai Stoica a confirmat că Risto Radunovic, Octavian Popescu și Siyabonga Ngezana sunt scoși din calcule pentru partida cu Rapid, toți cei trei având probleme medicale. Lor li s-ar putea adăuga Florinel Coman, Darius Olaru și Adrian Șut, care ar putea fi odihniți.

Managerul general de la FCSB lasă de înțeles că în Giulești ar putea apărea două nume surprinzătoare: fundașul stânga Ionuț Panțîru (28 de ani), care nu a mai fost titular de mai bine de trei de ani din cauza unei accidentări grave, și David Popa (17 ani), tânăra extremă care a debutat recent la prima echipă și l-a impresionat deja pe Gigi Becali.

"Vor juca fotbaliști care au nevoie să se antreneze, fotbaliști care au jucat mai puțin și fotbaliști care au jucat deloc. (...) Pot să spun doar atât. Ngezana, Radunovic și Octavian Popescu sunt accidentați. Radunovic a jucat cu o problemă musculară, chiar n-a realizat, e o problemă musculară. E clar că nu poate juca, deși el fusese luat în calcul să joace.

Acum două zile am fost la Buftea și am văzut finala Cupei României la U17, cu Farul. Am câștigat cu 1-0 după un gol marcat de David Popa, un gol fenomenal, vinclu, bară-gol. Când am putea noi să-l vedem pe Popa jucând mai mult un meci de Liga 1? În niciun caz la începutul sezonului viitor pentru că e complicat și probabil se vor face și achiziții.

Când vom putea să-l evaluăm pe Panțîru cu adevărat? Poate să mai aducă un meci la cel mai înalt nivel? Indiferent cum e miza, totuși e un meci împotriva Rapidului, un meci de play-off", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.