Fundașul dreapta a celor de la UTA Arad, Tiberiu Căpușă, a semnat astazi cu formatia FC Hermannstadt, după ce s-a anunțat zilele trecute că nu se mai dorește colaborarea între clubul arădean și jucător.

În vârstă de 26 de ani, Tiberiu Căpușă vine la sibieni după ce a evoluat pentru echipe de renume din România, precum Viitorul/Farul Constanța, U Cluj, Chindia Târgoviște și UTA Arad.

În sezonul trecut la arădeni Căpușă a avut o evoluție remarcabilă, unde a bifat 29 de meciuri, în care a marcat de două ori și a oferit trei pase decisive. De asemenea, fundașul a purtat și banderola de căpitan în câteva meciuri, unde și-a demonstrat calitățile de lider.

Tiberiu Căpușă este cotat la 750.000 de euro conform site-urilor de specialitate și a fost al doilea cel mai valoros jucător din lotul UTA Arad, după Alexandru Tudorie. În plus, Căpușă are și o prezență în echipa națională a României, în cadrul unui meci amical împotriva Angliei, scor 1-0.

Comunicatul clubului

Clubul a făcut publică achiziția printr-un comunicat entuziast, unde a subliniat dorința de a reconstrui și de a consolida poziția echipei în primul eșalon al fotbalului românesc.

"Tiberiu Căpușă este la #FCH!

