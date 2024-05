Și-a anunțat plecarea de la echipă, imediat după ultima etapă a sezonului: ”Este ultimul meu meci!”

După eșecul suferit de covăsneni în fața Universității Craiova, Adnan Aganovic a anunțat că nu va mai continua la formația din Sfântu Gheorghe.

Adnan Aganovic pleacă de la Sepsi

Nemulțumit de fapul că și-a pierdut locul de titular la Sepsi Sfântu Gheorghe de la venirea germanului Bernd Storck pe banca tehnică, Aganovic a transmis că vrea să își încerce norocul la o altă echipă.

”Sigur, pentru noi, există o diferență între locurile 4 și 5. Am făcut un play-off foarte bun, am făcut o figură frumoasă și am jucat toate meciurile corect. Locul cinci ne mulțumește, îl merităm. Poate, cu mai mult noroc, ajungeam o poziție mai sus.

Cred că este ultimul meu meci la Sepsi. Nu am evoluat prea mult, aici m-am simțit cel mai bine, sunt extrem de mulțumit, le mulțumesc tuturor celor de aici, însă vreau să merg undeva unde pot juca mai mult. Sunt un tip ambițios, vreau să joc din nou în play-off. Nu m-am gândit un minut unde merg, eram concentrat pe Sepsi”, a spus Aganovic la finalul meciului.

Adnan Aganovic a mai evoluat în Superliga României pentru FC Brașov, Viitorul (n.r. actuala Farul) și FCSB. La Sepsi, croatul a ajuns în 2020.

În acest sezon, Aganovic a marcat patru goluri și a contribuit cu două pase decisive.