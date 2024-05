Recent, SUA și Mexic își retrăseseră candidatura pentru organizarea Campionatului Mondial feminin din 2027, urmând să se concentreze pentru câștigarea ediției din 2031.

Brazilia a învins tripleta europeană Germania - Belgia - Olanda

Brazilia a învins tripleta europeană Germania - Belgia - Olanda și va fi gazda Mondialului feminin de peste trei ani. Decizia a aparținut Congresului FIFA organizat la Bangkok (Thailanda), care a votat 119 la 78 în favoarea țării sud-americane. Aceasta va fi prima ediție a turneului final de Campionat Mondial feminin care se va juca în America de Sud, dar Brazilia a mai găzduit competiția masculină de două ori, în 1950 și 2014.

Naționala feminină braziliană este considerată una dintre cele mai valoroase din lume. "Selecao" are în palmares o finală (2007) și un loc trei (1999) la Mondiale, două medalii de argint (2004, 2008) și alte trei de bronz (1996, 2000, 2016) la Jocurile Olimpice, a câștigat Copa America de opt ori (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018, 2022) și Pan American Games de trei ori (2003, 2007, 2015).

Cele mai celebre arene din Brazilia vor găzdui meciuri

Ediția din 2027 va alinia 32 de echipe la start, iar stadionele puse de organizatori al dispoziție sunt Estadio do Maracana (Rio de Janeiro / 78.838 de locuri), Estadio Nacional Mane Garrincha (Brasilia / 69.432 locuri), Mineirao (Belo Horizonte / 61.927 locuri), Arena do Gremio (Porto Alegre / 60.540 locuri), Stadio do Castelao (Fortaleza / 60.348 locuri), Arena Fonte Nova (Salvador / 51.708 locuri), Estadio Beira-Rio (Porto Alegre / 50.128 locuri), Arena Corinthians (Sao Paulo / 49.205 locuri), Arena MNV (Belo Horizonte / 47.465 locuri), Arena Pernambuco (Recife / 44.300 locuri), Palmeiras Arena (Sao Paulo / 43.713 locuri), Arena Pantanal (Cuiaba / 41. 112 locuri) și Arena da Amazonia (Manaus / 40.549 locuri).

Foto - Getty Images