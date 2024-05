"Ți-ar plăcea la FCSB?" Alexandru Chipciu, răspuns care nu lasă loc de interpretări

Gigi Becali a declarat, în urmă cu câteva zile, că "este posibil să vină Chipciu pentru postul de fundaș dreapta", post unde FCSB îi are acum pe Valentin Crețu și Nana Antwi. Problema noii campioane este că Alexandru Chipciu mai are un an de contract cu Universitatea Cluj, iar Becali nu și-ar dori să plătească vreo sumă de transfer.

Alexandru Chipciu, deranjat de zvonurile apărute în presă privind lista neagră de la U Cluj

Întrebat despre posibilul transfer al său la FCSB în această vară, Chipciu a dus discuția înspre zvonurile apărute în presă, potrivit cărora ar fi oricum pe lista neagră a lui U Cluj, care ar vrea să se despartă de el, dar și de alți veterani din lot.

"Am vorbit și la interviu după ce au apărut niște speculații, că se va face curățenie la U Cluj cu mine și cu Nistor, că va veni un președinte nou. M-au deranjat lucrurile astea. Echipa asta a fost în ligile inferioare mulți ani. A fost în Liga 2 mulți ani, anul trecut am revenit, am terminat pe 10, am jucat finala Cupei și erai aproape să o iei. Anul ăsta ai fost aproape de play-off, la câteva minute, iar am fost aproape de Cupă și cumva mi se pare că oamenii au fost luați de val. Mi se pare că, indiferent ce faci, lumea zice: 'Aaa, iar n-am prins play-off-ul!'. Eu n-am garanția că la anul vom mai fi la un minut de play-off. Asta e părerea mea. Sepsi, prima echipă care a intrat în play-off, locul 6, au buget cu 4 milioane de euro mai mare. Asta ar înseamna 10 jucători cu 30.000 de salariu. Asta e diferența dintre noi.

Eu mai am un an de contract cu U Cluj. Ideea e că ce s-a întâmplat nu mi-a plăcut. Și în primul an de contract am renunțat la banii de la CFR, n-am venit aici pentru bani. Să vorbească acum niște oameni că vin ei și fac... ar fi trebuit să vină și să facă când era greu, nu acum. Mi se par oameni care vor să ciugulească, cei care spun că vin ei și fac. Ideea e că nu a fost o stare bună, mai ales că articolele apar înainte de meci", a spus Alexandru Chipciu, la emisiunea EuroCast, de la OrangeSport.

Alexandru Chipciu: "Simt că trebuie ceva nou. Când am văzut petrecerea de la FCSB am regretat că nu am mers acolo"

Întrebat dacă i-ar plăcea la FCSB, Chipciu a oferit un răspuns care nu a lăsat loc de interpretări. Fotbalistul folosit pe o mulțime de poziții în acest sezon spune că ar vrea ceva nou în carieră și recunoaște că regretă că nu a făcut pasul la formația bucureșteană în vara anului trecut.

"Eu sincer simt în momentul ăsta că trebuie ceva nou. Acum, când am contract, mi-e greu să vorbesc lucrurile astea. Anul trecut am fost aproape să vin, iar acum, când am văzut petrecerea, am regretat, dar asta a fost situația", a mai spus Chipciu.

Alexandru Chipciu a mai jucat la FCSB în perioada 2012-2016, când a câștigat de trei ori titlul. Internaționalul român era vândut ulterior la Anderlecht, pentru 3 milioane de euro.