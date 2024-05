Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB

Cine e David Kiki, noul transfer al echipei lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. David Kiki (30 de ani), campion cu Farul, va fi jucătorul FCSB-ului din sezonul următor. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, oficial al campioanei.

De ce devine un mare plus pentru FCSB transferul fotbalistului din Benin? Gigi Becali a fost mereu genul de patron căruia îi plac jucătorii polivalenți. Ovidiu Popescu a fost unul dintre ei, un fotbalist care a jucat pe mai multe posturi la FCSB.

Cine e David Kiki, noul transfer de la FCSB. Un fotbalist care joacă mai multe roluri

Cine e David Kiki, noul transfer de la FCSB? Kiki, 38 de selecții în naționala Beninului, a fost adus de Farul în iunie 2022, după ce mai jucase în Franţa la Brestois şi Red Star şi în campionatul din Bulgaria la Montana (2020/2021) şi Arda Kardzhali (2021/2022).

"Kiki poate să joace orice. Și extremă, și mijlocaș, și inter. E un jucător complet. Am avut noroc că a venit la noi. Suntem fericiți că e cu noi. Face lucruri extraordinare și mă bucur pentru el”, spunea Gică Hagi, anul trecut.

"Regele" l-a folosit mai ales fundaș stânga, însă în câteva meciuri l-a repartizat pe fundașul de 1,80 m și în rolul de fundaș dreapta. Cum negocierile campioanei cu Risto Radunovic pentru prelungirea contractului sunt în impas, se pare că fotbalistul de la Farul devine un posibil înlocuitor pentru muntenegrean, în cazul în care actualul fundaș stânga decide să plece.

1,80 m e înălțimea jucătorului din Benin

30 de ani e vârsta fotbalistului care a jucat două sezoane la Farul

38 de selecții a strâns în naționala Beninului

Cine e David Kiki, noul transfer de la FCSB. Un fotbalist care-și impune punctul de vedere în vestiar

Cine e David Kiki, noul transfer de la FCSB? Un jucător cu personalitate. În timpul primei manșe al confruntării cu Sheriff Tiraspol din turul I preliminar din Champions League, 1-0, Kiki și-a impus punctul de vedere în fața lui Hagi.

Fostul decar al naționalei a povestit că la pauza partidei mai sus menționate, jucătorul din Benin a insistat pe un ton ferm să nu fie înlocuit, deși avea cartonaș galben.

„Kiki avea cartonașul galben. Știți că eu fac la pauză anumite lucruri, dar mi-a zis: 'Să nu cumva să mă schimbi, o să vezi că o să dau gol!'. A simțit-o și am zis ok. Când am văzut că a venit așa convins... dar mi-era teamă. Când un fundaș are galben, trebuie să te gândești la soluția următoare", puncta Hagi.

Managerul de la Farul nu l-a scos pe Kiki, iar ulterior fundașul lateral a înscris și i-a adus echipei de pe Litoral victoria.

Cine e David Kiki, noul transfer de la FCSB? Un fotbalist polivalent, un fotbalist cu personalitate.