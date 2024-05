Reacția lui Roberto De Zerbi după ce Brighton i-a anunțat plecarea

Clubul englez a anunțat sâmbătă după-amiază că se desparte de fostul jucător de la CFR Cluj, Roberto De Zerbi, după ce se va încheia sezonul în curs din Premier League. Italianul a preluat-o pe Brighton în septembrie 2022.

Roberto De Zerbi a vorbit după ce englezii i-au anunțat plecarea și a menționat că e mândru de munca pe care a realizat-o la echipa de pe stadionul ”Amex”.

”Sunt foarte trist că părăsesc Brighton, dar sunt foarte mândru de ceea ce jucătorii și staff-ul meu au realizat cu sprijinul tuturor celor de la club și al fanilor noștri minunați în ultimele două sezoane istorice.

Am convenit să încheiem timpul meu la Brighton, astfel încât clubul și cu mine să putem continua să lucrăm în modul în care ni se potrivește cel mai bine fiecăruia dintre noi, urmând propriile idei și viziuni.

M-am bucurat cu adevărat de doi ani intenși și provocatori de lucru în Premier League, nu în ultimul rând concurând în patru competiții majore în acest sezon. Plecarea acum îmi oferă timp să iau o pauză înainte de a mă hotărî asupra planurilor mele de viitor”, a spus Roberto De Zerbi, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

