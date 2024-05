Reacția lui Tyson Fury după ce a fost bătut măr de Oleksandr Usyk

Britanicul Tyson Fury, învins de ucraineanul Oleksandr Usyk la categoria grea, consideră că merita să câştige meciul de la Riad şi că decizia arbitrilor-judecători ar fi putut fi influenţată de războiul din Ucraina.

"Cred că am câştigat acest meci", a declarat Tyson Fury pentru DAZN, la câteva momente după prima înfrângere din cariera sa profesionistă (34 de victorii, o remiză şi o înfrângere). "Cred că el a câştigat câteva runde, dar eu am câştigat majoritatea", a subliniat el.

Tyson Fury este de părere că backeground-ul geopolitic ar fi putut influenţa rezultatul luptei: "Cred că amândoi am dus o luptă bună, este tot ce puteam face mai bine. Şi ştiţi, ţara lui este în război. Oamenii iau partea ţării aflate în război", a subliniat el.

Datorită victoriei sale, Oleksandr Usyk a rămas neînvins cu a 22-a victorie din tot atâtea meciuri. Mai presus de toate, devenind campionul de necontestat al categoriei regină, el s-a alăturat unor boxeri precum Mohammad Ali, Joe Jouis şi Mike Tyson. "Este un mare moment, o mare zi", a spus ucraineanul de 37 de ani, precizând că este "pregătit pentru revanşă".

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a felicitat pe Usik: "Ucraineni dau tare", a spus el pe Telegram.

