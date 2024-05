”Mamma mia!” Întrebarea care l-a iritat pe Elias Charalambous înainte de Rapid - FCSB

Noua campioană a României nu a reușit să îi învingă pe giuleșteni în acest sezon. În sezonul regulat, roș-albaștrii au pierdut cu 1-2 în tur și cu 0-4 în meciul din returul campionatului regulat.

Elias Charalambous: ”Mi-ați pus întrebarea asta de minimum 20 de ori în acest sezon!”

Primul meci din play-off s-a încheiat cu o remiză, scor 2-2, iar echipa patronată de Gigi Becali speră să își ia revanșa în ultimul meci al sezonului.

Înaintea meciului, Elias Charalambous a fost întrebat despre acest aspect, iar tehnicianul a fost vizibil deranjat de insistența reporterilor.

”Nu vreau să vorbesc despre revanșă, știm cât de mult își doresc fanii să câștigăm acest meci, este un derby al orașului.

Mamma mia! Mi-ați pus această întrebare de minimum 20 ori în acest sezon. Am fost întrebat de prea multe ori asta. Campionatul este încheiat, deci nu este cea mai bună întrebare. Îmi pare rău, știți că vă respect mult, însă nu puteți întreba asta la nesfârșit.

Astfel de lucruri se întâmplă. Am jucat cu Rapid, am pierdut, ăsta este fotbalul. Repetați această întrebare în fiecare săptămână, nu face sens pentru mine să ofer un răspuns. Nu cred că este corect, am câștigat campionatul, dar mă întrebați mereu despre eșecurile cu Rapid. Repet: vrem să câștigăm acest meci pentru suporteri. Este prea mult”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Clasamentul din play-off-ul Superligii României