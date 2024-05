Boxerul ucrainean Oleksandr Usik l-a învins la puncte pe britanicul Tyson Fury, într-un meci având ca miză unificarea titlurilor mondiale la categoria grea, disputat duminică la Riad, informează AFP.

Doi dintre arbitrii judecători i-au acordat victoria lui Usik (115-112, 114-113), în timp ce al treilea l-a văzut învingător pe Fury (114-113).

Usik, care deţinea centurile cu diamante ale versiunilor WBA, WBO şi IBF, şi-a adăugat în palmares şi centura WBC, care i-a aparţinut până acum britanicului.

Pugilistul ucrainean este primul campion necontestat al categoriei regină a boxului, după britanicul Lennox Lewis, care a reuşit această performanţă în 1999, la Las Vegas (SUA), după victoria în faţa americanului Evander Holyfield. În acel moment existau însă doar trei centuri ale "greilor''.

"Este un moment mare, o zi mare", a declarat Usik (37 de ani) după victorie, declarându-se "pregătit pentru o revanşă".

"Ucrainenii lovesc puternic!'', a salutat pe Telegram preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adresând "felicitări campionului".

Oleksandr Usik a obţinut cu această ocazie a 22-a sa victorie în tot atâtea lupte susţinute ca profesionist, în timp de Tyson Fury a suferit primul eşec din cariera sa, după 34 de victorii şi un egal.

Britanicul, în vârstă de 35 de ani, a descris meciul de la Riad drept o "o luptă fantastică", estimând însă că merita să câştige în faţa lui Usik, iar decizia arbitrilor ar fi putut fi influenţată de contextul geopolitic al războiului din Ucraina.

