Aceasta este o mișcare surprinzătoare, având în vedere că Djokovic, liderul mondial ATP și deținător a 24 de titluri de Grand Slam, rareori participă la turnee de borna mică, precum cel de la Geneva ATP 250.

Djokovic va începe turneul din Geneva și va beneficia de un prim tur liber. În turul secund, ar putea avea parte de un duel interesant cu Andy Murray, dacă britanicul, care a primit și el un wildcard, va reuși să treacă de Yannick Hanfmann. Acesta va fi un meci de urmărit, dacă luam în calcul istoricul rivalității "Nole-Murray".

Novak Djokovic makes a surprise, late entry for the Geneva Open - an ATP 250 tournament.

