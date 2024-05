Antrenorul lui Radu Drăgușin nu a mai rezistat și a spus tot ce avea pe suflet: "Cea mai urâtă experiență"

După înfrângerea în fața celor de la Manchester City, Ange Postecoglou, tehnicianul londoneilor, și-a exprimat dezamăgirea profundă și și-a criticat echipa pentru performanța slabă. În plus, australianul a ratat obiectivul principal din acest sezon, calificarea în Champions League. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Tottenham se află în situația de a putea încheia pe locurile 5 sau 6, poziții care le-ar asigura participarea în Europa League sau Conference League.

"Bazele echipei sunt foarte fragile. Ultimele 48 de ore mi-au arătat acest lucru. Acest lucru se observă în interiorul clubului, în afara clubului. A fost un exercițiu interesant. Sunt doar observațiile mele. Eu sunt cel care trebuie să le facă.

Puteți să vă faceți propriile evaluări despre ce s-a întâmplat. Am înțeles. Probabil că am interpretat greșit situația în ceea ce privește ceea ce cred că este important în efortul vostru de a deveni o echipă câștigătoare, dar asta este în regulă.", a declarat Ange Postecoglou, după meci.

În urma speculațiilor și a incertitudinilor legate de viitorul său, Postecoglou a decis să rămână pe banca tehnică a lui Tottenham. În ciuda nervozității și frustrării manifestate după meciul cu Manchester City, antrenorul a ales să continue proiectul de la Tottenham, unde dorește să facă din echipa sa o formație competitivă și de cel mai înalt nivel.

Un aspect care l-a deranjat profund pe tehnician a fost reacția unor fani ai lui Tottenham, care și-au dorit ca echipa să piardă meciul cu Manchester City pentru a dezavantaja-o pe rivala din oraș, Arsenal, în lupta pentru titlu. Antrenorul nu s-a ferit să îi critice pentru această mentalitate și a evidențiat importanța integrității și a spiritului de competiție.

"Este cea mai urâtă experiență pe care am avut-o în cadrul unui meci, în întreaga mea carieră. Am avut parte de anxietate când am văzut cum a fost atmosfera și ce simțeau oamenii.

Dacă Manchester City, cea mai bună echipă din lume, care o bate pe Brighton cu 4-0 fără să transpire... dacă jucăm și noi cât de bine putem, iar ei ne bat cu 5-0?

Mă gândesc la faptul că oamenii pun la îndoială integritatea mea și a staff-ului cu care lucrez." a comentat tehnicianul, citat de jurnalistul Chris Wheatley.

Postecoglou: "That's probably the worst experience I've had as a football manager in a game.

"Once I realised I'd got it wrong in terms of what the atmosphere was going to be like and what people felt. I got a real anxiety within me of, what happens if Man City, the best team in… pic.twitter.com/oNQOZn0RxW