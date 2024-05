Ultima zi a lui Klopp la Liverpool. Cifre senzaționale pentru antrenorul german, în ciuda numărului redus de trofee

Astfel se încheie era Klopp pe Anfield. Olandezul Arne Slot (45 de ani), în prezent antrenor la Feyenoord Rotteradm, se pregătește să preia ștafeta de la neamț. Vă prezentăm în acest material un rezumat al celor nouă ani petrecuți de Jurgen Klopp la Liverpool.

Ne vom concentra pe cifre, pentru că realizările lui Jurgen Klopp în această perioadă sunt pur și simplu spectaculoase. Chiar dacă nu a câștigat la fel de multe trofee precum Pep Guardiola (53 de ani) la Manchester City, Klopp a readus-o pe Liverpool în elită.

Din 2015 și până acum, Klopp a condus-o pe Liverpool în 488 de meciuri oficiale. Acesta a obținut 303 victorii și a adus șapte trofee pe Anfield.

Doar patru manageri au reușit în istoria lui Liverpool să depășească borna de 300 de victorii în meciuri oficiale: Jurgen Klopp (303), Bob Paisley (308), Tom Watson (329) și Bill Shankly (407). Klopp are cel mai bun procentaj al meciurilor câștigate dintre toți managerii pe care i-a avut Liverpool în istorie: 60,8%.

De asemenea, el este antrenorul cu cea mai lungă serie de invincibilitate din istoria clubului, în Premier League: 44 de meciuri (ianuarie 2019 - februarie 2020).

Golaverajul lui Liverpool în era Jurgen Klopp este +536. "Cormoranii" au înscris 1086 de goluri și au încasat 550.

62 de jucători au înscris pentru Liverpool în mandatul lui Klopp. Cel mai bun marcator a fost Mohamed Salah, cu peste 200 de reușite. Podiumul este completat de Sadio Mane și Roberto Firmino, fiecare cu peste 100 de goluri. Cei trei au format în trecut o tripletă devastatoare pentru rivalele din Premier League.

Roberto Firmino a fost cel mai utilizat jucător de Jurgen Klopp în acești nouă ani. Brazilianul ajuns între timp la Al-Ahli a evoluat în 355 de meciuri oficiale. Pe podium se mai regăsesc Mohamed Salah și James Milner.

Cea mai mare victorie obținută de Liverpool în mandatul neamțului a fost contra lui Bournemouth, scor 9-0, în august 2022. A fost egalat cel mai mare succes all-time din istoria clubului. Aici ar trebui să menționăm și acel senzațional succes obținut în derby-ul cu Manchester United, scor 7-0, în martie 2023. Un alt rezultat istoric.

În cei nouă ani aflați la cârma lui Liverpool, Jurgen Klopp și jucătorii săi au câștigat opt trofee:

Cu o zi înaintea meciului cu Wolves, Jurgen Klopp a transmis un mesaj emoționant pentru toți fanii lui Liverpool:

"Ne despărţim. Iubesc absolut totul la acest club. Iubesc totul la acest oraş. Iubesc toul legat de suporterii noştri. Iubesc echipa. După toţi anii pe care i-am avut împreună şi tot timpul petrecut împreună şi după toate situaţiile prin care am trecut, respectul a crescut, iubirea a crescut.

Am venit aici un tip normal. Încă sunt un tip normal. Doar că nu trăiesc o viaţă normală. Nu doar mă simt acasă. Sunt acasă. Iubesc Anfield. Iubesc Anflield când freamătă. Am arătat ce poate aduce unitatea. Este dificil să spui rămas bun. Dar să ne amintim vremurile bune. Eu o voi face. Pentru totdeauna", a spus tehnicianul, într-un clip postat pe rețelele de socializare.

"It’s difficult to say farewell, but let’s remember the good times…" ❤️???? pic.twitter.com/Gnlq0MbI2j